Bodrum'da yat yangını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İngiliz bandıralı yatta çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Akyarlar açıklarında demirli bulunan ve bir iş adamına ait olduğu belirtilen 35 metre uzunluğundaki İngiliz bandralı "Blue Breeze" isimli yatın makine dairesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden tekne kaptanı, durumu sahil güvenlik birimlerine bildirerek, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yatta bulunan 6 kişi ise zodyak bota binerek bölgeden uzaklaştı.

Yatın tamamına yayılmadan kontrol altına alınan yangında, teknenin motor kısmında hasar oluştu. Yatın, römorkör yardımıyla çekilerek, Bodrum'daki bir marinaya getirileceği öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin bölgede güvenlik amacıyla bekletildiği bildirildi.