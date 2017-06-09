Bodrum'daki kadın cinayeti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından başından tabancayla vurularak öldürülen ve cesedi ormanlık alanda bulunan iş kadını Hafize Müjde Özer'in ölümüne ilişkin Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, iş kadını Özer'in erkek arkadaşı tutuklu sanık Birkan Kunuk, tutuksuz yargılanan Veysel K. ile maktulün yakınları, avukatı, arkadaşları ile sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Birkan Kunuk, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

Cinayet günü maktulle tartışma yaşadıklarını ifade eden Kunuk, "Olayda kullandığım tabancayı uzun süre önce bir arkadaşımdan satın almıştım. Tabancayı sadece evde tutuyordum. Yanımda taşımıyordum. Şaka yapmak için tabancayı elime aldım ve hedef gözetmeden ona doğrulttum. Elim tetiğe değdi ve nasıl olduğunu anlayamadım silah bir anda ateş aldı." dedi.

Özer ile arasında iki metrelik bir mesafe olduğunu ve maktulün başının sağ kısmından vurulduğunu ifade eden Kunuk, şöyle konuştu:

"Olayın ardından hayatta olup olmadığını kontrol ettiğimde yaşamıyordu. Ondan sonra yaptıklarım tamamen saçmalıktır. Olaydan sonra çok korkmuştum. Veysel isimli tekne kaptanı arkadaşımı aradım. Eve gelmesini istedim. Eve yakın olduğu için o da geldi. Kafam yerinde değildi. Çok panik yapmıştım. Arkadaşım 'güvenlik güçlerini arayalım' dedi ama ben korktuğum için bunu yapmadım."

- Cinayetten sonra maç izlemeye gitmiş

Cinayeti isteyerek işlemediğini savunan Kunuk, "Şaka yapmak istemiştim. Ama tabanca aniden ateş aldı ve başının sağ tarafından vuruldu. Ne yapacağımı bilemedim. Veysel ile maç izlemeye gittik ama yaşadıklarım aklımdan hiç çıkmıyordu. Akşam eve geldiğimde cesedi naylona sararak koli bandıyla bantladım. Daha sonra da bir aptallık yaparak cesedi ilk defa gittiğim Kızılağaç bölgesindeki ormanlık alana bıraktım. Tabancayı da Turgutreis'te parçalayarak denize attım. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılanan diğer sanık Veysel K.'de Kunuk'un iddialarını kabul etmediğini ve cesedi hiç görmediğini, Kunuk'a sadece evinde bulunan kırık çekyatı çöpe atması konusunda yardımcı olduğunu anlattı.

- "Yüzünde tırnak izleri vardı"

Hafize Müjde Özer'in oğlu Babür İnaç da annesinin kaybolduğunda kendisinin KKTC'de nişanlısının yanında olduğunu ve kayıp haberini teyzesinden öğrendiğini ifade etti.

Daha sonra annesinin birlikteliğinden haberi olduğu sanık Birkan Kunuk'u aradığını belirten İnaç, "Sanığı telefonla aradım ve 'Annem 3 gündür kayıpmış, neden bana haber vermedin polisi, jandarmayı arayalım.' dedim. O da bana panik bir sesle 'Ortalığı karıştırma.' dedi. Daha sonra Bodrum'a geldim ve sanıkla karşılaştığımda yüzünde tırnak izleri vardı. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Maktulün kardeşi Güven Özer de ablasının kayıp olduğu dönemde, cinayet zanlısı Birkan Kunuk'un soğukkanlılıkla ablasını bulmak için kendisine yardım etme teklifinde bulunduğunu ancak Kunuk'tan hoşlanmadığı için bu teklifini geri çevirdiğini anlattı. Özer, sanığın daha sonra jandarmadaki ifadesinde olayı itiraf ettiğini sözlerine ekledi.

Mahkeme heyeti "Kasten adam öldürme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan yargılanan sanık Birkan Kunuk'un tutukluluk halinin devamına, Veysel K'nin ise adli kontrolle tutuksuz yargılanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan olayda kullanıldığı iddia edilen iki otomobilin incelenmesi için olayın yaşandığı tarihteki güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarının inceleneceği belirtildi.

- Olay

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 25 Kasım 2016'da ailesi tarafından 5 gün haber alınamayan iş kadını Hafize Müjde Özer (48), jandarma ekiplerince ormanlık alanda silahla öldürülmüş olarak bulunmuş, Özer'in ölümüyle ilgili soruşturma yürüten jandarma ekipleri, maktulün erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Birkan Kunuk ile bu kişiye yardım ettiği iddia edilen D.B.K. ve Veysel K'yi yakalamıştı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli D.B.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Birkan Kunuk ve Veysel K. sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı. Veysel K. daha sonra Bodrum Sulh Ceza Mahkemesince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Suç aleti tabancanın Turgutreis ve Akyarlar Mahallesi'nde denize atıldığı yönünde ihbar alınması üzerine bölgede dalgıçlar eşliğinde yapılan aramada, parçalara ayrılarak denize atıldığı belirtilen tabancanın bazı parçalarına ulaşılmıştı.



