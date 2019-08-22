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Bodrum’daki proje durduruldu!

Ant Yapı'nın Aspat'ta inşa ettiği ve yatırım değeri 1.9 milyar lira olan Anthaven projesi su kanalı nedeniyle mühürlendi.

Bodrum’daki proje durduruldu!
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Bodrum sahillerinde yapı denetimleri sürüyor. Bakanlığın ardından bu defa da Bodrum Belediyesi devreye girdi. Ant Yapı'nın Aspat'ta inşa ettiği ve yatırım değeri 1.9 milyar lira olan Anthaven projesi su kanalı nedeniyle mühürlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önceki gün Bodrum'da yapılan denetimler sonucu 8 gayrimenkul projesinin imara aykırılı yapılaşma nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kapısına ‘yapı tatil tutanağı' astığı projeler Aksoy Holding'in Epique İsland, Besa İnşaat'ın The Bo Viera, Mesa'nın Gölköy, Nef'in Reserve Yalıkavak, Varyap'ın Yalıkavak Residence, Deniz GYO'nun Le Chic Gümbet, Tay Group'un Four Seasons ve Astaş Holding'in Mandarin Oriental olarak sıralandı.

Bu arada, Bodrum Belediyesi de yapılan denetimler sonucu ilçenin öne çıkan sahillerinden Aspat’ta Ant Yapı tarafından hayata geçirilen Anthaven projesini durdurdu.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, 220 bin metrekare arazi üzerinde 600 konut, otel, özel iç liman, çarşı gibi alanların yer alacağı Anthaven projesinin mühürlenmesinin nedeni su kanalı.

Ant Yapı'nın “Bodrum'un ilk kanal ve marina konseptli projesi” olarak tanıttığı Anthaven bina yapılaşması nedeniyle değil kanal inşaatı çalışmalarından dolayı durduruldu.

Ant Yapı, etap etap inşa edilen Anthaven projesinin tamamının değerinin 300 milyon Euro'yu (1.9 milyar lira) bulmasının beklendiğini açıklamıştı.

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Ant YapıAspatAnthaven ProjesiSu KanalıİnşaatYatırımçevre Ve şehircilik Bakanlığı
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