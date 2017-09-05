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Bodrum'daki şüpheli ölüm

- Bodrum ilçesinde, ormanlık alanda aracının içerisinde bilekleri kesilmiş halde ölü bulunan iş adamının cenazesi toprağa verildi

Bodrum'daki şüpheli ölüm

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alanda aracının içerisinde bilekleri kesilmiş halde ölü bulunan iş adamı Mustafa Coşkun toprağa verildi.

Bodrum'da, dün cesedi bulunan evli ve iki çocuk babası 53 yaşındaki Mustafa Coşkun, Kumbahçe Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kızılağaç Mezarlığı'nda defnedildi. Coşkun'un ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve akademisyen Baskın Oran'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Bu arada Coşkun'un, yakınlarına cep telefonundan veda içerikli sesli mesajlar gönderdiği öğrenildi.

Pazar gününden itibaren haber alınamayan, balık restoranı işleten Mustafa Coşkun'un yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirmişti.

Dün öğleden sonra Mumcular Mahallesi Yeniköy mevkisindeki ormanlık alanda kullandığı aracının içinde bilekleri kesik ve hareketsiz halde bulunan Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirlenmişti.


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