MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki tim halinde gezen gingerlı jandarma timleri, sahilde ve yürüyüş yollarında devriye görevlerini aralıksız sürdürüyor.

İlçe genelindeki jandarma sorumluk bölgesinde, Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle güvenlik önemleri üst seviyeye çıkartıldı.

Bodrum genelinde devam eden trafik önlemlerinin yanı sıra, asayiş olayları açısından plajlar ve yürüyüş alanlarında da Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı olarak başlatılan uygulamada, ginger kullanan 8 ekip devriye görevi yapıyor.

Turgutreis, Göltürkbükü ve Gümüşlük'te iki tim halinde sahilde dolaşan gingerlı ekipler, şüpheli gördükleri kişilere güvenlik bilgi taraması (GBT) yaparak oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçmek için çalışıyor.

Bazı vatandaşlar sokakta görmeye alışık olmadıkları gingerlı jandarma görevlileriyle zaman zaman sohbet ediyor ve fotoğraf çektiriyor.

Özellikle yoğun alanlarda yürütülen devriye görevleri gece gündüz aralıksız devam ediyor.