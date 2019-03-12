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Boeing'e ait iki tip uçağın uçuşunun durdurulması

-THY, filosunda bulunan 12 Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının operasyonlarını, 13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurduğunu duyurdu - Genel Müdür Bilal Ekşi: - "737 MAX uçaklarımızın sizin emniyetiniz için seferlerden çekilmesi sebebi ile oluşabilecek aksaklıkları hoşgörüyle karşılamanızı istirham ederiz. Seferlerinizle ilgili detayları size göndereceğimiz mesajlardan, web sitemizden ve çağrı merkezlerimizden öğrenebilirsiniz"

Boeing'e ait iki tip uçağın uçuşunun durdurulması
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İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), filosunda bulunan 12 Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının operasyonlarını, 13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurduğunu bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşlarının, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulduğunu bildirmesinin ardından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, THY'nin uçuş emniyeti ve yolcu güvenliğini daima ön planda tuttuğu ifade edilerek, "THY filosunda bulunan 12 Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının operasyonlarını, 13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurmuştur." bilgisi verildi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uçuş emniyeti ve güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurguladı.

Ekşi, Boeing 737 MAX uçaklarının, uçuş sırasında ortaya çıkan, emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar 13 Mart itibarıyla ticari seferlerden çekildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"737 MAX uçaklarımızın sizin emniyetiniz için seferlerden çekilmesi sebebi ile oluşabilecek aksaklıkları hoşgörüyle karşılamanızı istirham ederiz. Seferleriniz ile ilgili detayları size göndereceğimiz mesajlardan, web sitemizden ve çağrı merkezlerimizden öğrenebilirsiniz. Bu süre zarfında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün yakın yönlendirmesi ve yardımları bizim için yol gösterici olmuştur."

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Anahtar Kelimeler:
Bilal EkşiBoeing 737 MaxThy
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