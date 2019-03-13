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Boeing'e ait iki tip uçağın uçuşunun durdurulması

- THY filosunda bulunan ve operasyonları durdurulan 12 "Boeing 737 MAX" tipi yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı'nda park pozisyonuna çekildi

Boeing'e ait iki tip uçağın uçuşunun durdurulması
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İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) filosunda bulunan ve operasyonları durdurulan 12 "Boeing 737 MAX" tipi yolcu uçağının, Atatürk Havalimanı'nda park pozisyonuna alındığı bildirildi.

THY, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşlarının, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulduğunu bildirmesinin ardından harekete geçti.

THY filosundaki 12 uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda park pozisyonuna alındı.

Öte yandan, 10 Boeing 737 MAX tipi uçağın bugün İstanbul Havalimanı'na götürüleceği, diğer 2 uçağın ise Atatürk Havalimanı'nda kalacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk HavalimanıBoeing 737 MaxThy
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