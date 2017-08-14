Boğanın saldırısına uğrayan kişi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde otlattığı boğanın saldırısına uğraya yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Başyayla köyünde yaşayan Ömer Özdal (75), komşusunun ricası üzerine yaklaşık 25 hayvanı bir günlüğüne otlatmaya götürdü.

Otlattığı boğanın saldırısına uğrayan yaşlı adam, çevreden geçen vatandaşlar tarafından bulundu.

Vatandaşların olayı jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Özdal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özdal'ın cesedi, Şarkışla Devlet Hastanesine daha sonra da otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.











