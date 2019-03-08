Boğaziçi Kadın Liderler Zirvesi ‘19

İSTANBUL (AA) – Boğaziçi Üniversitesi ve Facebook iş birliğiyle düzenlenen, profesyoneller, başarılı iş kadınları, sanatçılar, sporcular, topluluk önderleri ve akademisyenleri bir araya getiren Boğaziçi Kadın Liderler Zirvesi, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall binasında gerçekleştirildi.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen zirvenin teması “Sınırları Aşan Kadınlar” oldu.

Zirvenin açılışında konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Atay, Boğaziçi Kadın Liderler Zirvesi’nin açılışını ikinci kez kendisinin yaptığını belirterek, zirveyi beraber gerçekleştirdikleri Facebook’a maddi ve manevi destekleri için teşekkür etti.



Atay, “Boğaziçi Üniversitesinde 210 kadın, 213 erkek akademisyen var. Bu ciddi bir rakam. Ama, öğretim elemanı olarak daha geniş kapsamlı baktığımızda, kadın sayısı yüzde 62’yi buluyor. Bu gurur duymamız gereken bir durum. Üniversitelerimizde 17 kadın rektör, 317 kadın dekan var. 206 üniversite arasında 17 kadın rektör sayısı çok az. Bizim 4 fakültemizin 3’ünün dekanı kadın, iki yüksek okulumuzun müdürü kadın. Boğaziçi Üniversitesi kadınlarla yürüyor.” ifadelerini kullandı.





- “İstanbul ve Ankara’da kadın akademisyen sayısı yüzde 50 civarında”





Atay, İstanbul ve Ankara’da kadın akademisyen sayısının yüzde 50 civarında olduğuna işaret ederek, “Durum kötü değil ama dağılımı kötü. Büyük şehirlerde bu sayılarda kadınlar ağırlıklı ama Anadolu’da diğer üniversitelere baktığımızda o kadar da iç açıcı olmayabiliyor. Bu durumun değişmesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.



Fen- Edebiyat Fakültesinde kadın oranının yüzde 57’ye, idari bilimlerde 37 ye, mühendislikte yüzde 20’lere düştüğüne dikkati çeken Atay, “Eğitimde de yüzde 72'ye çıkıyor kadın oranları. Hala mühendislikte çok kadın olmasını sağlayamadık. Bu bazı anlayışların değişmesi ile sağlanabilir. Kadınlar genelde gözleri korkutuldukları bölümlere gelmeyebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.





- “Teknoloji, kadınlara ekonomik özgürlük getirdi”





Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş da Dünya Ekonomik Platformu’nun bir çalışmasına göre, önümüzdeki 1-1,5 sene içerisinde, 5 milyon işin ortadan kaybolacağını belirterek, “Bu 5 milyon iş yerine 2 milyon iş alanı çıkacak fakat bu çıkacak iş alanlarında hepsi teknoloji gerektiren işler olacak. Teknolojini bir çarpan etkisi var. Kullandığınızda çarpan etkisi ile ileri götürüyor. Kullanmadığınızda çarpan etkisi ile geriye götürtüyor. Özellikle kadınlar açısından baktığımızda, teknoloji ile birlikte, kadınlara ekonomik özgürlük getirdi.” ifadelerini kullandı.





Matraş, kadının sağlık hizmetlerine, eğitime, ekonomik imkanlara erişimde; politikaya ve iş hayatına katılım açısından baktığımızda bugün Türkiye’nin 144 ülke arasında 130’uncu sırada olduğunu dile getirerek, “Kadının iş hayatına katılımı yüzde 30-35 bandında. Ekonomimizin büyümesinde en büyük çarpan etkisine sahip olan konu kadının eğitimi ve iş hayatına katılımı.” diye konuştu.





Facebook'un “Sınırları Aşan Türkiye” projesinin ilk ayağı olan ve Deloitte’in hazırladığı ekonomik ve sosyal etki raporunun sonuçlarına da değinen Matraş, Türkiye’de 1,7 milyon KOBİ'nin, yani ülkedeki toplam KOBİ sayısının yüzde 55’inin, Facebook’ta işletme sayfası olduğunu belirtti. Matraş, Türkiye'deki işletmelerin Facebook üzerinden yarattığı katma değerin toplamda 15,3 milyar TL olduğuna işaret ederek, “Türkiye’de işletmelerin Facebook platformları aracılığıyla oluşturduğu katkı sonucu 209 bin istihdam sağlandı.” diye konuştu.

Matraş, Facebook’taki Türk çalışanların isteği doğrultusunda, Facebook’un Londra ofisindeki toplantı odalarından birinin isminin Sabiha Gökçen yapıldığını söyledi.