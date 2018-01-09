İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversiteliler Derneği'nden (BURA) yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği, dünyanın önde gelen üniversiteleri arasına girme hedefine yürürken, pergelin bir ayağını yurdumuza ve değerlerimize sabitleyerek, ilim ve hikmeti bütün dünyada arama vizyonunu şiar ediniyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 7 Ocak'ta yapılan 14. Olağan Genel Kurula katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev sahipliği vesilesiyle Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan başta olmak üzere tüm Boğaziçi ailesi ve 13. Dönem Yönetim Kurulu'na teşekkür edildi.

BURA'nın kurulduğu 2003 yılından bu yana, yönetimler ve tüm üyelerle Boğaziçi Üniversitesi ve Türkiye'ye hizmet etme sorumluluğuyla tüm imkanların seferber edildiği vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"BURA olarak, Boğaziçi Üniversitesi'nin zengin birikimine dayanan yükseköğretim kalitesini daha ileriye taşıma amacıyla çalışan üniversite yönetimi ve akademik kadrosuna destek olmayı, mezunların öncelikli sorumlulukları arasında görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği, dünyanın önde gelen üniversiteleri arasına girme hedefine yürürken, pergelin bir ayağını yurdumuza ve değerlerimize sabitleyerek, ilim ve hikmeti bütün dünyada arama vizyonunu şiar ediniyoruz. Kuruluş felsefesinin temellerinde farklılıkların ayrışmaya değil tanışmaya vesile olması bilinci yer alan bir kurum olarak her alanda, başta Rektörümüz ve üniversite yönetimi olmak üzere, bütün Boğaziçi camiasıyla işbirliğini esas alıyor, bize bu görevi tevdi eden genel kurul üyelerimize teşekkür ediyoruz."