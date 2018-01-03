Boğazına plastik top kaçan Suriyeli bebek öldü

BURSA (AA) - Bursa'da, boğazına küçük plastik top kaçan Suriye uyruklu 8 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde yaşayan Abdu ve Amr Kasım çiftinin iki çocuğundan biri olan 8 aylık Süreyya, evde oynadığı küçük plastik topu ağzına attı.

Bir süre sonra topun bebeğinin soluk borusunu tıkadığını fark eden anne Amr Kasım, topu çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Bunun üzerine bebeğini kucağına alan anne sokağa çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bebeği Bursa Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisine götürdü.

Burada yapılan müdahaleyle bebeğin soluk borusundaki top çıkartıldı ancak bebek kurtarılamadı.



