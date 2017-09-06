Boğazlıyan Belediyesinden açıklama

YOZGAT (AA) - Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, belediye binasının girişine konulan ve Atatürk'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendisinin bir arada görüldüğü basına yansıyan fotoğrafların yer aldığı karton maketin Ramazan Bayramı'nda kaldırıldığını bildirdi.

Erdal, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan Boğazlıyan Belediyesi ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Maketin kendisinin talimatıyla üç ay önce kaldırılmasına rağmen bazı basın yayın organlarında hala belediye binasının önünde sergilendiği imajının oluşturulmaya çalışıldığını belirten Erdal, bu durumu kınadığını vurguladı. Erdal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Boğazlıyan Belediye binasının girişine konulan kartondan resimler, doğru ve estetik bulmadığım için tarafımdan Ramazan Bayramı'nda kaldırılmıştır. Resimler sadece iki gün belediyenin girişinde durmuştur. Resimler kaldırılmasına rağmen yapılan haber ve yorumlar gerçekler araştırılmadan yazılmış, tam anlamıyla algı operasyonu yapmaya yönelik, gazetecilik etik ve ahlak ilkeleri ile bağdaşmayan haber ve yorumlardır. Boğazlıyan Belediyesi ve AK Parti iktidarı olarak, son 25 yılda çivi dahi çakılmayan ama 42 trilyon borç bırakan CHP'li belediyeden devraldığımız Boğazlıyan'ı yeniden imar ettik. Çöpü alınmayan, suyu akmayan, çalışanlarına maaş ödeyemeyen CHP'li belediyenin açığını 3,5 yılda kapattık. Göç veren Boğazlıyan göç alır duruma geldi."

Söz konusu maketin onayı alınmadan kurgulandığını ve bilgisi olduktan hemen sonra kaldırıldığını aktaran Erdal, şunları kaydetti:

"Bu tabloyu onaylamamız asla mümkün değildir. Mustafa Kemal Atatürk, benim başöğretmenimdir, ben de yıllarca öğretmenlik yapmış bir cumhuriyet öğretmeniyim. Belediye Başkanı olarak cezaevlerinde bile Atatürkçülük dersi vermiş, Atatürk'ün öğretmeniyim. Bizim Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bakış açımızı birilerinin sorgulamaya kalkması çok çirkindir. Atatürk, hepimizin ortak değeridir. Bu toprakları bizlere vatan kılan herkes bizim gönlümüzdedir. "