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Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda 168 bin 100 ton şeker üretildi

- Kayseri Şeker Fabrikası'nın üç fabrikasından biri olan Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda işlenen bir milyon 187 bin ton pancardan 168 bin 100 ton şeker elde edildi

Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda 168 bin 100 ton şeker üretildi
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda kampanya döneminde 168 bin 100 ton kristal şeker üretildi.

Kayseri Şeker Fabrikası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018-2019 yıllarını kapsayan 12. kampanya dönemi 17 Eylül'de başlayarak, 12 Aralık'ta sona erdi.

86 günlük kampanya süresince bir milyon 187 bin ton pancar işlendi, 168 bin 100 ton kristal şeker elde edildi.

Öte yandan fabrikada, kampanya boyunca 42 bin 375 ton melas, 220 bin 960 ton yaş küspe, 15 bin 189 adet balya küspe ve 11 bin 333 ton peletli kuru küspe üretimi yapıldı.

Günlük ortalama 14 bin 47 ton pancar işlenerek geçen yılki 14 bin 10 ton olan rekor kırıldı.

Stoklardaki yığılma nedeniyle fabrikanın pancar alımına kapatılmamasında Kayseri Şeker tarafından uygulamaya konulan randevu sisteminin etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kampanya döneminde fedakarlıkla çalışan fabrika çalışanlarını kutladı.

"72 saat makinenin başında bekleyen arkadaşlarımız oldu" ifadelerini kullanan Akay, şunları kaydetti:

"Bu arkadaşlarımızı hiç kimse zorlamadı. Hiç kimseye bu makinenin başında duracaksın denilmedi. Ama her üç fabrikada da bütün arkadaşlarımız ellerinden gelen gayret ve fedakarlığı göstererek kampanyayı yürüttüler. Bana siz bunu nasıl başarıyorsunuz diye soruyorlar. Bizim elimizde sihirli değneğimiz falan yok. Biz Büyük Kayseri Şeker ailesi olarak başarıyoruz. Büyük Kayseri şeker ailesi, fabrikasını ve işini sahipleniyor ve bu şekilde başarıyoruz."

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Boğazlıyan Şeker Fabrikası
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