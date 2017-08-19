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Boğuldu sanılan kişi elinde balıkla karaya çıktı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü Gürpınar sahilinde zıpkınla balık avlarken kaybolduğu ihbarı üzerine aranan kişi, elinde balıkla karaya çıktı. Alınan bilgiye göre, Cengiz Namlıoğlu ve Sinan Umutbaş, sabah saatlerinde zıpkınla balık avlamak...

Boğuldu sanılan kişi elinde balıkla karaya çıktı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü Gürpınar sahilinde zıpkınla balık avlarken kaybolduğu ihbarı üzerine aranan kişi, elinde balıkla karaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Namlıoğlu ve Sinan Umutbaş, sabah saatlerinde zıpkınla balık avlamak için Gürpınar sahilinde denize daldı. Bir süre sonra su üstüne çıkan Umutbaş, arkadaşı Namlıoğlu'nun suyun üstüne çıkmadığını görünce aramaya başladı.

Tek başına aramanın yetersiz olduğunu anlayan Umutbaş, önce çevredeki vatandaşlardan yardım istedi, daha sonra polise haber verdi.

Olay yerine gelen dalgıçların arama çalışmaları yaptığı esnada Namlıoğlu, elinde yaklaşık 10 kiloluk levrekle karaya çıktı.

Kıyıya çıktığında sahilde kalabalığı görünce şaşırdığını söyleyen Cengiz Namlıoğlu, "Sabah 06.00'da geldik, arkadaşla hemen buradan daldık. Arkadaşıma 'Ben sola gidiyorum, sen sağa git.' dedim. Olay bu kadar. 3 saat denizde durdum. Ondan sonra çıktım, baktım ki herkes sahilde. Yaşıyoruz." dedi.

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