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Boğulma tehlikesi geçiren gençlerin kurtarılma anı görüntülendi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişinin, deniz aracıyla kurtarılma anı cep telefonuyla kaydedildi. Alınan bilgiye göre, görüntülerde, Ereğli Belediye Plaj Tesisleri'nde boğulma tehlikesi...

Boğulma tehlikesi geçiren gençlerin kurtarılma anı görüntülendi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişinin, deniz aracıyla kurtarılma anı cep telefonuyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, görüntülerde, Ereğli Belediye Plaj Tesisleri'nde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişinin suda batıp çıkmaları ve deniz aracıyla yardıma koşan ekiplerin can simidi atarak gençleri kurtarması yer alıyor.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi dün deniz aracıyla yardıma koşan cankurtaranlar tarafından can simidi yardımıyla kurtarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Boğulma TehlikesiEreğliZonguldak
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