Boğulma tehlikesi geçiren gençlerin kurtarılma anı görüntülendi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişinin, deniz aracıyla kurtarılma anı cep telefonuyla kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, görüntülerde, Ereğli Belediye Plaj Tesisleri'nde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişinin suda batıp çıkmaları ve deniz aracıyla yardıma koşan ekiplerin can simidi atarak gençleri kurtarması yer alıyor.
Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi dün deniz aracıyla yardıma koşan cankurtaranlar tarafından can simidi yardımıyla kurtarılmıştı.