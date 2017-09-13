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Boko Haram Kamerun'da camiye saldırdı

- Terör örgütünün ülkenin Uç Kuzey bölgesinde bir camiye düzenlediği intihar saldırısında, 4 sivil yaşamını yitirdi

Boko Haram Kamerun'da camiye saldırdı

UÇ KUZEY (AA) - Kamerun'da, terör örgütü Boko Haram'ın bir camiye düzenlediği intihar saldırısında 4 sivil öldü.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, terör örgütü, ülkenin Uç Kuzey bölgesinin Kolofata kentindeki bir camiye intihar saldırısı düzenledi, 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Saldırıda ölenler arasında, iktidar partisi Kamerun Halkı Demokratik Birliğinin (RDPC) bölge yöneticilerinden biri de bulunuyor.

Kolofata Belediye Başkanı Seiny Boukar, olayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölen 15 yaşlarındaki saldırganın sabah namazı sırasında camiye girdiğini ve saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

Çok sayıda askerin kaçırılmasından da sorumlu tutulan Boko Haram, eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de taşıdı.

Kamerun Savunma Bakanlığının verilerine göre, Boko Haram'ın son dönemdeki saldırılarında 2 binden fazla Kamerunlu sivil yaşamını yitirdi.
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