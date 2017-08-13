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Boko Haram'ın bombalı eylemcilerinin yüzde 56'sı kadın

- Nijerya'daki terör örgütü Boko Haram'ın bombalı saldırılarda kullandığı eylemcilerin yüzde 56'sı kadınlardan oluşuyor

Boko Haram'ın bombalı eylemcilerinin yüzde 56'sı kadın

ABUJA (AA) - Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'ın son 6 yılda düzenlediği bombalı saldırılarda, eylemcilerin yüzde 56'sının kadınlardan oluştuğu bildirildi.

ABD merkezli Terörizmle Mücadele Merkezi tarafından yayımlanan raporda, ülkede Nisan 2011'den Haziran 2017'ye kadar örgüt tarafından yapılan 247 bombalı saldırıya 434 eylemcinin gönderildiği belirtildi.

Bombacıların yüzde 56'sının kadın olduğuna işaret edilen raporda ayrıca, eylemciler arasında 81 çocuk ya da genç olduğu da aktarıldı.

İstatistiklere göre erkek bombacılar kilise gibi Hristiyanlara ait yerleri, kadın eylemciler ise çarşı, market ve okul gibi sivil yerleşim bölgelerini hedef aldı.

Raporda, örgütün resmi binalar ve güvenlik birimlerine de saldırılar düzenlediği vurgulandı.

Örgütün önceleri yoğunlukla ülkenin kuzeydoğusundaki Borno Eyaleti'nde saldırı gerçekleştirdiği aktarılan raporda, saldırıların daha sonra Çad Gölü Havzası'na ve ülkenin diğer eyaletlerine kaydırıldığı ifade edildi.

Boko Haram militanlarına yönelik son yıllarda düzenlenen etkili operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'da en fazla nüfusuna sahip Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu olarak varlığını hissettiriyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Boko HaramNijerya
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