Bol malzemeli seviyoruz, pizzanın keyfini paylaşarak çıkarıyoruz Yemeksepeti, Türkiye’nin pizza aşkını ortaya koydu. Yemeksepeti verilerine göre, Türkiye pizzasını bol malzemeli seviyor ve genelde kalabalık gruplar halinde yemeyi seviyor. Bu sebeple siparişlerin çoğu promosyonlu menülerden oluşuyor. Bol malzemeliden sonra en çok tercih edilen pizzalar ise sırasıyla; sucuklu, dört peynirli, margarita, kavurmalı ve pepperoni oldu.

Yemeksepeti, kullanıcılarının pizza sevgilerini merak etti ve ilginç sonuçlar içeren pizza raporunu açıkladı.

Yıllardır duyduğumuz ve vazgeçemediğimiz pizza terimi, ezmek ve öğütmek anlamına gelen Latince kökenli “pinsere” fiilinden geliyor. Aslında pizza ilk zamanlarında sadece mozzarella peynirli ve domatesli haliyle İtalyan halkı tarafından yüzlerce yıl tüketilmişti. Dünya çapında bir şöhrete kavuşmasının hikayesi ise, 1889 yılında Kraliçe Margherita’nın mozzarella peyniri, domates ve fesleğen ile hazırlanmış pizzayı tatması ile başladı. Bu tarihe kadar hep yoksul halk tarafından tüketilen pizza, Kraliçenin kendisine sunulan bu yepyeni lezzeti beğenip, aşçı Esposito’ya bir teşekkür mektubu göndermesi ile önce İtalya ardından tüm dünya sofralarına girmeye başladı.



Pizza tutkusu hiç azalmıyor

Yıllar içinde büyük bir aşkla hayatımızın parçası haline gelen pizza artık dünyanın hemen her yerinde yapılan ve farklı çeşitleriyle tüketilen bir yemek oldu. Bu lezzete olan tutku günümüzde online siparişlere de yansımış durumda. Hızlı, pratik ve çok leziz olan pizzanın evlere siparişleri, çeşitlerin çoğalmasıyla beraber her geçen gün artıyor.



Türkler pizzalarında bol malzeme istiyor

Pizza dünyanın farklı ülkelerinde farklı şekilde yorumlanarak sunulan bir lezzet. Örneğin Brezilya’da pizza üzerinde bezelye taneleri, Fransa’da ise, yumurta görmeniz mümkün.

Türkiye’de de pizzanın dört peynirlisinden, domateslisine tavuklusundan sucuklusuna her türlüsü çok seviliyor. Ancak Türkiye’nin en sevdiği tek ortak lezzet varsa o da bol malzeme. Yemeksepeti verilerine göre, geçtiğimiz sene kullanıcılar en çok bol malzemeli, karışık pizza siparişi verdi.

Bol malzemeli pizzayı sırasıyla sucuklu, dört peynirli, margarita, kavurmalı ve pepperoni takip etti.



Tek seferde 62 adet pizza

Yemeksepeti verilerine göre Türkler pizzayı kalabalık gruplar halinde yemeyi seviyor. Verilen siparişlerin büyük çoğunluğu promosyonlu menülerden oluşuyor. Bu da pizzanın keyfini paylaşarak çıkardığımızın kanıtı.

2018’de tek seferde verilen en büyük pizza siparişi 62 adet pizza içerdi.



Pizza ve sufle ikilisi başrolde

Pizzacılar siparişlerinde tatlıyı da eksik etmiyor. Sipariş sonuçlarına baktığımızda kullanıcılar pizzaya en çok sufleyi yakıştırıyor. Geçtiğimiz yıllarda pizzacıların yan ürün olarak sundukları sufle konsepti çok sevilince pizzayı da suflesiz düşünemez olduk.



Yeni yıla pizzayla merhaba diyoruz

Pizza her daim aranan lezzetler arasında olsa da bazı dönemlerde siparişini daha fazla artırıyor. Yemeksepeti verilerine göre, sevdiklerimizle birlikte girdiğimiz yeni yılın ilk saatlerinde sofralarımızın aranan lezzeti pizza oldu. Kullanıcılar en çok yeni yıla girerken ve onu takip eden haftada pizza sipariş etti.

Kış aylarında da pizza siparişlerinin yaza göre yüzde 20 arttığı görülüyor. En çok sipariş verilen aylar ise Kasım ve Aralık.



Pazar demek pizza demek

Diğer günlere kıyasla pizzanın en fazla sipariş edildiği gün Pazar oldu. Türkiye’nin pizza saati ise 19.00.



Pizzasız yapamayan kentler

Her gün 68 ilden pizza siparişi alan Yemeksepeti, Türkiye’deki pizza aşığı kentleri de ortaya koydu.

Tüm siparişler içindeki pizza siparişleri incelendiğinde; diğer kentler arasından sıyrılarak öne çıkan kent Sivas oldu. Onu sırasıyla Kahramanmaraş, Kastamonu ve Karaman izledi.