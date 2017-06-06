ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Suudi Arabistan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Körfez İşbirliği Konseyinin bazı üyelerinin Katar'a yönelik diplomatik ilişkileri kesme ve yaptırım kararına ilişkin, "Bu kardeş ülkelerin birlik beraberlik içinde hareket etmeleri gerekmektedir. Bölgenin yeni sorunlara tahammülü yok." dedi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyinin bazı üyelerinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme ve Katar'a yönelik bazı yaptırımlar uygulama kararının ani ve ağır yaptırımlar içerdiğini bildirdi.

Gelişmeleri üzüntüyle karşıladıklarını belirten Özcan, son dönemde Körfez ülkelerinde olağanüstü gelişmelere şahitlik ettiklerine değindi.

Söz konusu ülkelerin halklarının alınan karar karşısında şaşkınlık yaşadığına dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti:

"Bu alınan kararlar Katar ile bütün ilişkileri kapsamaktadır. Kara, hava ve deniz sınırlarının kapatılması diplomatik tüm ilişkilerin kesilmesini içeriyor. Ülke halkları şaşkın ve kararların alınmasında acele edildiği kanaatinde. Bu kararlara sebep olan iddialar Katar'ın İran ile yakınlaşması ve terörü desteklediği şeklindedir. Başta Türkiye olmak üzere ABD, Rusya ve İran diyalog çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gerek ikili ilişkileri gerekse İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanı sıfatıyla birçok liderle görüştü. Türkiye olarak gerek bölge güvenliği gerekse bu ülkelerin güvenliği açısından ilişkilerin bir an önce normale dönmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu arada İsrail Dışişleri Bakanının 'Aslında Araplar ile ne İsrail'in ne de siyonizmin hiç bir sorunu yok, Arapların radikal İslami terörle ve terörü destekleyen Katar ile sorunu var' açıklamaları manidardır."

- "Meselenin çözümü zaman alır"

Özcan, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerine işaret ederek, sorunun bir an önce çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalıştığını aktardı.

Söz konusu ülkeler arasında çok ciddi akrabalık bağlarının bulunduğunu vurgulayan Özcan, alınan kararların başta Körfez ülkeleri olmak üzere bu durumun Ortadoğu barışına zarar vereceği uyarısında bulundu.

Özcan, bölge ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu kardeş ülkelerin birlik beraberlik içinde hareket etmeleri gerekmektedir. Bölgenin yeni sorunlara tahammülü yok. Ani ve ağır yaptırımlar içeren bir karar olduğundan ne zaman sorunun çözülebileceğini kimse kestiremez. Bu ülkeler arasında çok ciddi akrabalık bağı olduğundan bir birilerine karşı gurur yapacaklar ve meselenin çözümü biraz zaman alacaktır. Temennimiz kısa sürede çözülmesinden yanadır. Katar ile Türkiye ilişkileri açısından kısa zamanda bir zarar geleceği kanaatinde değiliz. Katar, Körfez ülkelerinden tedarik ettiği ürünleri Türkiye ve İran'dan karşılama yoluna gidecektir. Bu günlerde dünya terör tehdidiyle karşı karşıyadır. Rakka ve Musul operasyonları da birilerinin keyfine göre yani terörü bitirmek için değilde bölgeyi kaosa çevirmek ve bazı ülkelerin çıkarına hizmet etmek için yapılıyor. Bu kardeş ülkelerin birlik beraberlik içinde hareket etmeleri gerekmektedir. Bölgenin yeni sorunlara tahammülü yok."