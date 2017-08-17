"Bölgenizde AK Parti dışında hangi parti güçlüyse ona oy verin"

ADANA (AA) - Adana'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski emniyet mensubu 26'sı tutuklu 40 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile tutuklu sanıklar Abdurrahman Durmuş, Ahmet Acarlar, Ahmet Orçan, Ali Gül, Ali Saraçoğlu, Cemil Karaca, Engin Maden, Eyyüp Gökay Güllü, Hidayet Ortak, Hüdail Odabaşı, İbrahim Yalçimin, İsmail Tanrıverdi, Kenan Çolak, Mahmut Tezcan Ünal, Mehmet Bahadır Sakin, Murat Çanakçı, Murat Saydam, Mustafa Akkuş, Mustafa Kaya, Mustafa Pektaş, Osman Aydın, Samet Kuşdemir, Yaşar Çiçek, Yaşar Erdem, Yıldırım Bayazıtoğlu ve Ziya Şahin ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti tarafından beyanlarına başvurulan tutuksuz tanık Yakup Bilen, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği söyleyerek, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görev yaparken FETÖ ile irtibatının olduğunu kaydetti.





- "İrtibatı koparsan dahi örgüt senden vazgeçmiyor"





Gözaltına alındığında duruşma salonunda hazır bulunan tutuklu sanık Murat Saydam tarafından kendilerine yönelik beyanlarda bulunulduğunu belirten Bilen, şöyle devam etti:

"Gözaltına alındıktan sonra polis nezarethanesinde Murat Saydam 'Bu devran dönecek ve herkes görevi başına tekrar dönecek' dedi. Ben de etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğimi ve tüm bildiklerimi anlatmak istediğimi söyledim. Biz gerçekten kullanıldık. Hatalı olduğumuzu anladım. Cemaat adıyla bilinen bu yapının bir özelliği vardır, sen irtibatını koparsan dahi bu örgüt senden vazgeçmiyor. ByLock programı zaten cemaatten kopmalar başlayınca 'Madem sohbet toplantılarına gelemiyorsunuz o zaman buradan görüşelim' sebebiyle telefonlara yüklendi.

Bana ByLock programı 'Sen sohbet toplantılarına gelme ama buradan gelen mesajları oku' denilerek yüklendi. Bu program üzerinden siyasi içerikli mesajlar geldi. ByLock üzerinden 17-25 Aralık süreci sonrası 'Bulunduğunuz ilçe ve bölgelerde AK Parti dışında hangi parti güçlüyse ona oy verin' talimatı verildi. Ben tüm bildiklerimi anlattım ve pişmanım. Devletimizin suçlu ve suçsuzu ayıracağına inancım tamdır. Son olarak tüm sanıklara bu yapıya dair ne biliyorlarsa anlatmalarını tavsiye ediyorum."

Tanık beyanlarının ardından mahkeme heyeti sanık savunmalarının ve avukat beyanlarının tamamlanması için duruşmayı yarına erteledi.