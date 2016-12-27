Bollywood'a 'Türkçe' söyletecek

İSTANBUL/MUMBAİ (AA) - HİLAL UŞTUK - Hindistan'da 2,5 yıldır yaşayan Bollywood'un tek Türk oyuncusu Süha Gezen, başrolünde yer alacağı üçüncü filminin çekimlerine yakında başlayacak.

Gezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak 2015'te 'Shorgul' isimli filmde oynadığını söyledi.

Aşk hikayesi ve politik dramayı harmanlayan filmin, Hindular ile Müslümanlar arasındaki savaşı ele aldığını dile getiren 29 yaşındaki oyuncu, bu filmde Müslüman bir Hintli köylü kızını canlandırdığı başrol ile Hint sinemasına adım attığını dile getirdi.

Süha Gezen başrol oynadığı ikinci filmde, ikiz kardeşlerden birini canlandırdığını aktararak, "İkinci filmim 'Pratichhaya' ocak ayında vizyona çıkacak. Filmde bir sürpriz var. Filmin şarkısını Türkçe söyledim. Şarkıyı iki dilde söylüyoruz yani Hintçe ve Türkçe. Türkçe şarkı söylememin nedeni, Türk olmamla çok gurur duyuyorum. Burada birçok film yapıldı. Hatta Türkiye'de çekim yaptılar. Buradaki filmlerde daha çok İngilizce şarkı söylüyorlar ama bizim şarkımız, kültürümüz, müziğimiz çok güzel. Müzik hocamız çok beğendi ve dedi ki, 'Süha sen de tuzunu koy bu şarkının içine'. Ben de tuzunu koydum. Hiç değilse, burada Hindistan'da biraz daha Türkiye'yi tanısınlar. Sadece yemeğimizi, güzelliğimizi değil, şarkılarımızı da tanısınlar." dedi.

Hint filmlerine çocuk yaşlarından itibaren ilgi duyduğunu kaydeden Gezen, "Almanya'da Hint filmleri satılırdı, Türk kanallarında da Hint filmleri çıkardı. Bazı çocuklar Tom ve Jerry'e bakardı. Annem beni televizyonun önüne koyduğunda, ben Hint filmlerine bakardım. Üç buçuk saat televizyonun önünden kalkmazdım. Oradan Hint filmlerine sevgim başladı." diye konuştu.

- "Hint filmlerini orijinal dilinde izleyerek, Hintçe öğrendim"

Süha Gezen, Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşadığını söyleyerek, ilk filminin Lucknow bölgesinde, ikincisinin ise Manali'de çekildiğini aktardı.

Rol aldığı yapımlarda Hintçe konuşarak dikkati çeken genç oyuncu, şu bilgileri verdi:

"Hint filmlerini Türkçe izlemekten sıkılmıştım. Onların gerçek seslerinin nasıl olduğunu öğrenmek istedim. Konuşmaları Türkçe duyuyorsun sonra şarkılardaki ses ya ince ya da daha kalın oluyordu. Erken yaşta orijinal sesinden izlemeye başladım. Bir süre sonra anladığımı fark ettim. Havaalanında çalışmıştım. Oraya Hint müşteriler gelince pratik yapmaya giriştim. Buraya geldiğimde ise utangaçlığımı atmak için öğretmen tuttum. Çünkü konuşmayı biliyordum ama utanıyordum, yanlış bir şey söylersem gülerler diye. Yavaş yavaş utangaçlığımı da attım."

Oyuncu Gezen, Hindistan'da Rus, İngiliz ve ABD'li oyuncular olduğunu ancak kendinden başka Türk oyuncu olmadığını vurgulayarak, "Ben ilk oldum. Tabii ki hem mutluyum hem üzgünüm. Çünkü bizim oyunculuğumuz, Türk sinema ve dizi oyuncularına baktığınızda, bizdeki oyunculuğun kalitesi çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hindistan'ı ya seversin ya nefret edersin"

Hindistan'ın çok değişik bir ülke olduğunu sözlerine ekleyen Gezen, şöyle devam etti:

"Burada diyorlar ki ya Hindistan'ı seversin ya nefret edersin. Ortası yoktur yani. Çünkü çokça zenginlik görüyorsunuz ama fakirliği de görüyorsunuz. Ayrıca kültürü bizim kültürümüze çok yakın. Hintler büyüklere karşı çok saygılı. Misafir geldiğinde, oturma kalkmaları bize benziyor. Belki bizim kadar değiller ama aileye saygı konusuna onlar da önem veriyorlar. Sevdiğim özelliklerinden biri de mesela Ramazan Bayramı'nda, Hindular bile gelip sarılıyor ve bayramımızı kutluyor. Hristiyanların da bayramını kutluyorlar. Küçük şehirleri bilmiyorum ama Mumbai gibi büyük şehirlerde herkes gerçekten yan yana yaşayabiliyor."

Süha Gezen, anne ve babasının Gaziantepli olduğunu, kendisinin de Almanya'da Stuttgart'ta doğup, Münih'te büyüdüğünü sözlerine ekleyerek, "Türk dizi ve filmlerini izliyorum. Eski oyuncuları çok severim. Küçükken Yeşilçam filmlerini izlerdim. Adile Naşit, Kemal Sunal filmlerine bayılırdım ve taklitini de çok yapardım. Kemal Sunal'ın bütün filmlerini takip ederdim. Türkan Şoray en sevdiğim oyunculardan. Kadir İnanır, Cüneyt Arkın, Ediz Hun'u da çok seviyorum. Sevdiğim oyuncu ve şarkıcılardan biri de Özcan Deniz." ifadelerine yer verdi.

Türk sinemasında da rol almayı isteyen genç oyuncu, "Türk sinemasına da hayır demiyorum. Bir gün şans bulursam rol almak isterim." dedi.