Bolu Aladağ'da kurtarma tatbikatı

BOLU (AA) - Kar kalınlığın bir metreye yaklaştığı ve hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düştüğü Aladağ'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri arama kurtarma tatbikatı yaptı.

AFAD ekipleri, tatbikat senaryosu gereği, kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı Aladağ bölgesinde bir kişinin trekking yaparken kaybolduğu ve yaralandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kent merkezinden yola çıkan ekipler, kaybolan kişinin bulunduğu bölgeye ulaştı.

Çekici üzerinde getirilen ve denizde, karada, engebeli arazide, karda ve bataklıkta gidebilen 8X8 amfibik arama kurtarma aracını indiren ekipler, araca binerek kaybolan kişinin olduğu tespit edilen yere doğru hareket etti. Yaralıyı ormanlık alandaki bir çam ağacının altında bulan ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedyeye alarak kurtarma aracına taşıdı.

Yaralı, yol kenarında bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

- "Teknolojiyi takip ediyoruz"

AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin eğitimlerinin, bir olay yaşanmasa dahi aralıksız sürdüğünü belirtti. Yıldız, "Ekiplerimiz, kendini her türlü iklim ve arazi şartlarına hazırlayan bir yapıya sahip. Bu çalışmalarımız ve eğitimlerimiz sürekli devam etmektedir. AFAD geniş bir repertuvara sahiptir. Doğada arama kurtarma, kentsel arama kurtarma, suda arama kurtarma, köpekli arama, yangın, sel, çığ ve mülteci yardımları da tarafımızca devam ediyor." şeklinde konuştu.

AFAD'ın, teknolojiyi takip ettiğini vurgulayan Yıldız, kurumun yeni teknolojik ürünleri envanterine katarak kendini yenilediğini anlattı.

Yıldız, AFAD'ın 112 Acil sağlık ekipleri ve itfaiye gibi zamanla yarışan bir yapıya sahip olduğuna işaret ederek, "Olay 122 hattımızdan bize ulaştığı anda zamanla yarış önemli. Biz 5 ila 7 dakika arasında çıkış yapıyoruz. Tabii ki, yol şartları ve mesafe bizi olumlu ve olumsuz anlamda etkiliyor. En kısa sürede olay yerine ulaşmamız gerekiyor. Bizim için zaman ve insan hayatı önemli." ifadesini kullandı.