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Bolu Dağı'nda devrilen kamyon ulaşımı aksattı

- Devrilen kamyondaki eşyaların saçılması nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul istikametinde yaklaşık 2 saat ulaşım sağlanamadı

Bolu Dağı'nda devrilen kamyon ulaşımı aksattı

DÜZCE (AA) - Bolu Dağı mevkisinde devrilen kamyon nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan D-100 kara yolu, temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Bolu Dağı mevkisi İstanbul istikametinde seyreden Dursun Kılıç idaresindeki 34 GKR 49 plakalı ev eşyası yüklü nakliyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak devrildi.

Devrilen kamyonun kasasında bulunan eşyaların yola saçılması nedeniyle D-100 karayolunda araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışmanın ardından trafik akışı normale döndü.

Bu arada ev eşyalarının Samsun’dan Sakarya’ya götürüldüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu DağıDüzce
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