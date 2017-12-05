Bolu Dağı'nda kış tedbirleri

BOLU (AA) - Bolu Valisi Aydın Baruş, "D-100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu'nun kış koşullarında açık tutulması gerekiyor. Çünkü buralardaki bir tıkanma ulaşımda ciddi aksaklıklara, ekonomik ve sosyal kayıplara neden oluyor. Yoğun kar yağışı ve kış koşullarında iki ana yolumuzu açık tutmak için alabileceğimiz tedbirleri kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz." dedi.

Bolu Dağı Polisevi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Bolu-Düzce Valilikleri Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı'na Bolu Valisi Aydın Baruş, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Bolu Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Düzce Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Düzce Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Karayolları ve Türk Kızılayı ile ilgili kamu kurumlarının yetkilileri katıldı.

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Bolu Valisi Baruş, Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu geçişlerinin ulaşım bakımından Türkiye'nin atardamarlarını oluşturan yollar olduğunu ifade etti.

Bu yolların Ankara ve İstanbul arasında şehirler arası ulaşımı sağlayan çok önemli arterler üzerinde yer aldığını belirten Baruş, "D-100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu'nun kış koşullarında açık tutulması gerekiyor çünkü buralardaki bir tıkanma ulaşımda ciddi aksaklıklara, ekonomik ve sosyal kayıplara neden oluyor. Yoğun kar yağışı ve kış koşullarında iki ana yolumuzu açık tutmak için alabileceğimiz tedbirleri kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamamaları için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Baruş, sürücülerin kış koşullarında hazırlıklı olarak yola çıkmaları gerektiğini dile getirerek, "Kış lastikleri olmadan bu geçişleri kullanmasınlar çünkü özellikle Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki viyadüklerde ve Bolu Dağı D-100 Karayolu inişinde özellikle tır kaymaları sonucu yollarda kapanma durumuyla karşı karşıya geliyoruz. Bu kayan tırların kaldırılması uzun zaman aldığından vatandaşlarımız mağduriyete uğruyorlar." ifadelerini kullandı.

Özellikle tır sürücülerinin trafik ekiplerinin uyarılarına uyması gerektiğini vurgulayan Baruş, "Tır ve kamyon sürücüleri, araçlarında gerekli tertibatı, kış lastiklerini bulundurmadan ve uyarılar üzerine zincirlerini takmadan Bolu Dağı geçişini ve tünel geçişini lütfen kullanmasınlar. Bu bizim ve trafikte bulunan diğer sürücüler için çok önem arz ediyor." dedi.





- "Sürücülerimiz kurallara uysun"

Düzce Valisi Zülkif Dağlı da D-100 Karayolu'nun ile Anadolu Otoyolu'nun Türkiye'nin en önemli ana arteri olduğuna vurgu yaptı.

Kış mevsiminin bölgede kendisini göstermeye başlaması ile artık daha dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Dağlı, "Özellikle tır sürücülerimizin sol şeridi kesinlikle kapatmamalarını istiyoruz. Bizim buradaki en önemli sorunumuz bu. Kamyon ve tır sürücülerimiz sol şeridi kapattıkları zaman bizim yolu açmamız ve öndeki araçlara ulaşmamız mümkün olmuyor." diye konuştu.

Dağlı, tır ve kamyon sürücülerinin yolları kullanırken kurallara uyması noktasında ısrarcı olduklarına dikkat çekerek, "Tır ve kamyon sürücülerimiz mutlaka çok dikkatli olsunlar. Karayolları ve trafik polislerimizin uyarı ve ihtarlarına uysunlar. Aksi takdirde kazalar olabiliyor. Biz bunları hiçbir zaman temenni etmiyoruz." dedi.

Bolu Dağı'nın kışa her zaman olduğu gibi bu yıl da hazır olduğunu aktaran Dağlı, "Ağır kış koşulları olduğu zaman bu bölge buna da hazırlıklı. Gerek Kızılay, gerek valiliklerimiz, gerekse çevre bulunan akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri buna hazırlıklı." ifadesini kullandı.

Öte yandan Bolu Dağı Bolu merkezde kar yağışı başladı.