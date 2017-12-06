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Bolu Dağı'nda tırların geçişine izin verilmiyor

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminin ulaşıma kapanmaması için tırların geçişine izin verilmiyor.

Bolu Dağı'nda tırların geçişine izin verilmiyor

DÜZCE

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde Bolu ve Düzce kesimlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle ulaşım zaman zaman D-100 Karayolu'ndan sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Güzergahta, karayolları ekipleri yolun açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Otoyolun Ankara yönü Bolu Dağı Tüneli, Sarıçökek, 1, 2 ve 3. viyadükler mevkisinde ise kontrolden çıkan tırlar ya da hasarlı kazalar nedeniyle ulaşımda yer yer aksaklık yaşanıyor.

Otoyolda uzun kuyruklar oluşmasının önüne geçilmesi amacıyla ulaşım zaman zaman Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

Araçların kaldırılmasının ardından da otoyoldaki ulaşım yeniden normale dönüyor.

Öte yandan, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı çıkışında uygulama yapan ekipler, kar lastiği olmayan sürücülere çıkış izni vermiyor.

Ekipler ayrıca kar lastiği olmayan çok sayıda sürücüye ceza yazdı.

D-100'den tırların geçişine izin verilmiyor

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Bolu Dağı'nın Elmalık Kaynaşlı mevkisinde, trafik ve karayolları ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde ağır tonajlı tırların İstanbul ve Ankara istikametine gidişlerine izin verilmiyor.

Tırlar, yol güzergahlarında bulunan araç park alanlarına yönlendiriliyor. Karayolları ekiplerinin bölgede karla mücadele çalışması devam ediyor.

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