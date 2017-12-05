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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

- D-100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

DÜZCE / BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu ile Anadolu Otoyolu geçişlerinde gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağış, özellikle karayolunun Bolu kesiminde Elmalık ve Seymenler mevkisiyle Düzce kesiminde Bakacak, Bıçkıyanı, Kaynaşlı ve Karanlıkdere'de etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun 1, 2 ve 3'üncü viyadükleriyle Bolu Dağı Tüneli kesiminde de kar yağışı sürüyor.

Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürürken, trafik ekipleri ise sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyardı.

Öte yandan, kar yağışı D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Kabalak, Kurtsuyu ve Tepeköy mevkilerinde de etkisini gösterdi.

Düzce ve Bolu kent merkezlerinde ise sağanak etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar yağışının iki gün boyunca etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

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