"Bolu Ekonomisine Değer Katanlar" ödül töreni

BOLU (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, , "Her işi markalaştırmazsanız para kazanmak yok bu devirde haberiniz olsun. Ne üretiyorsak her şeyi markalaştırmamız lazım." dedi.

Hisarcıklıoğlu, vergi, istihdam, ihracat gibi kategorilerde başarı gösteren firmalara ödül verilmesi için Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Bolu Ekonomisine Değer Katanlar" törenine katıldı.

Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, ödül almaya hak kazanan firmaların yetkililerini tebrik etti.

Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine değinen Hisarcıklıoğlu, "Bugün Türkiye’de markalaşmış illere baktığınız zaman hep birlik anlayışını görürsünüz. Gaziantep’inden, Maraş’ından, Kayseri’sinden, Konya’sına kadar. Hep Türkiye’de markalaşmış 11 il diyorlar ya bunlara bakın. İktidarı muhalefeti, valisi, belediye başkanı, sivil toplum kuruluşları hepsi beraber hareket ediyor. O zaman da marka şehirler ortaya çıkıyor." di̇ye konuştu.

"Artık iş markalaşmada." diyen Hisarcıklıoğlu, ülkenin de şehirlerin de üretilen ürünlerin de marka olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizim özellikle Bolu’nun o kadar yöresel ürünü var ki gerek belediyemiz, gerekse de sanayi odamız bunlara sahip çıkıyor. Fındığımızdan tutun kolonyamıza kadar bunları markalaştırmak istiyorlar. Onun için de coğrafi işarete Türk Standartları Enstitüsü'ne (TSE) başvurdular. İnşallah bu süreç bittikten sonra bunu Avrupa Birliği’ne taşıyıp, dünya markası haline getirmemiz lazım."

- "Müthiş bir hazinenin üzerinde oturuyorsunuz."

Hisarcıklıoğlu, markalaşmanın yolunun coğrafi işaretten geçtiğini de ifade ederek, "Niye 'marka olun' diyorsun derseniz. Her işi markalaştırmazsanız para kazanmak yok bu devirde haberiniz olsun. Ne üretiyorsak her şeyi markalaştırmamız lazım. Bolu her şeyi ile marka. İçinde yaşıyorsunuz, farkında değilsiniz belki. Sizin 10 misli zengin olma şansınız var. Yöresel ürünlerinizle, coğrafyanızla, yapabileceğiniz o kadar şey var ki müthiş bir hazinenin üzerinde oturuyorsunuz." diye konuştu.

Konuşmasında iş dünyasının sorunları hakkında da bilgiler aktaran Hisarcıklıoğlu, firmaların üzerinde istihdam vergi yükleri olduğunu belirterek, "Bu konuda dünya şampiyonuyuz. Bin 400 lira asgari ücretin olduğu yerde bize bir işçi kardeşimizin maliyeti 2 bin 200 lira. Vergi yükünde dünya şampiyonuyuz. Biz tersine şampiyonluk istiyoruz ama vergiler bizim üstümüzde kalıyor." sözleri̇ne yer verdi̇.

Haziran ayında yürürlüğe giren Üretim Reform Paketinin firmalar üzerinden büyük bir yükü kaldırdığını anlatan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretim Reform Paketi ile özel sektör olarak üzerimizden kalkan yük tam bir milyar lira oldu. Bir milyar liralık yük üzerimizden kalktı. Her yıl ödüyorduk bunu. Artık bunu ödemeyeceğiz."

- "80 milyondan başka dostunuz yok haberiniz olsun"

Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Geleceğimiz aydınlık. Ama bir şey yapmamız lazım. Ne olur birbirimizin fikrinden, zikrinden, inancından, mezhebinden, siyasi görüşünden dolayı birbirimizi ötekileştirmeyelim. Birbirimizi sevelim. Birliğimizi beraberliğimizi eğer korursak Allah’ın izniyle şu bileğimizi kimse bükemez. Biz bunu daha yakında ispatladık. Nerede? Tam bir sene önce 15 Temmuz’da. Fikri, zikri siyasi görüşü, dünya görüşü, ahiret görüşü farklı 80 milyon hep beraber sokaklardaydık. Ne yaptık? Ancak öyle işi durdurabildik. Sevin birbirinizi, 80 milyondan başka dostunuz yok haberiniz olsun."

Yapılan konuşmaların ardından firmaların yetkililerine ödülleri verildi. Törende ayrıca, TOBB Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından MARKA güdümlü proje desteğiyle yaptırılan geçici depolama tesisinin de temsili açılışları yapıldı.

Törene, Bolu Valisi Aydın Baruş, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Ticaret ve sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve Bolu'da faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.