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Bolu merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

- Operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı

Bolu merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

BOLU (AA) - Bolu merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, savcılık kararı doğrultusunda çalışma başlattı.

Bolu, İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 15 kişinin ev ve iş yerlerindeki aramada ele geçirilen doküman ve dijital verilere el konuldu.

Bolu'ya getirilen 15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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