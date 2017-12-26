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Bolu ve Düzce'de sis

- İki kentte etkili olan sis, vatandaşlara ve sürücülere zaman zaman zor anlar yaşadı

Bolu ve Düzce'de sis

BOLU (AA) - Bolu ve Düzce'de yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bolu'da sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkanlar, yoğun sisle karşılaştı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 derece olduğu kentte, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sis yüzünden sürücüler ve vatandaşlar, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kentte sisin yarın da etkili olmasının beklendiğini, hafta sonuna kadar yağış öngörülmediğini bildirdi.

- Düzce

Düzce'de de sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Güzergahta bulunan emniyet ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BoluMeteoroloji Müdürlüğü
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