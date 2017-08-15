Bölücü terör örgütüne fırsat verilmedi - Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde son bir haftada bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 373 şüpheli yakalandı - Operasyonlarda, 12 polis üniforması, 12 kalaşnikof silah, 4 tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, 3 pompalı tüfek, 24 el bombası, bin adet kalaşnikof marka silaha ait mermi, farklı ebatlarda çok sayıda fişek, bomba yapımında kullanılan patlayıcı madde ve mühimmatla çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

15 Ağustos 2017 Salı 18:13