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Bolu'da 6 ayda 408 trafik kazası oldu

- Kentte yılın ilk 6 ayında meydana gelen 408 trafik kazasında 13 kişi öldü, 807 kişi yaralandı

Bolu'da 6 ayda 408 trafik kazası oldu

BOLU (AA) - Bolu'da yılın ilk 6 ayında meydana gelen 408 trafik kazasında, 13 kişi hayatını kaybetti, 807 kişi de yaralandı.

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin önemli karayolu geçiş güzergahlarından biri olan Bolu'da geçen yıl 408 yaralamalı ve ölümlü trafik kazası meydana geldi.

Ankara ve İstanbul arasındaki ana bağlantı yolları olan Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu kent merkezi, Gerede, Yeniçağa ve Bolu Dağı mevkilerindeki trafik kazalarında 13 kişi hayatını kaybederken 807 kişi de yaralandı.

Ölümlü trafik kazalarının nisan, mayıs ve haziran aylarında arttığı görüldü.

Nisan ayında meydana gelen 85 trafik kazasında 1 kişi öldü 164 kişi yaralandı. Yine mayıs ayında 81 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda ise 2 kişi öldü, 182 kişi de yaralandı. Haziran ayında ise ayında ise 82 trafik kazasında 4 kişi öldü, 176 kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
BoluTrafik Kazası
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