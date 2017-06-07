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Bolu'da aranan cinayet zanlısı Antalya'da yakalandı

- Bolu'da komşusunu av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla aranan kişi, Antalya'nın Kemer ilçesinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Bolu'da aranan cinayet zanlısı Antalya'da yakalandı

ANTALYA (AA) - Bolu'da cinayet suçundan aranan kişi, Antalya'nın Kemer ilçesinde yakalandı.

Kemer Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri Mehmet A'nın (68) kimliğini kontrol etti. Kimliğin bir başkasına ait olduğu, zanlının bunun üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak kullandığı belirlendi.

Gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Mehmet A'nın, yaklaşık bir ay önce Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde tartıştığı komşusu Hamdi Beyde'yi (77) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla arandığı tespit edildi.

Suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cinayet ZanlısıJandarmaKemer
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