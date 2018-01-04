Bolu'da bıçaklı yaralama

BOLU (AA) - Bolu'da erkek arkadaşının bıçakladığı iddia edilen 16 yaşındaki genç kız, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalar Mahallesi'nde boş tarlada bir kadının yattığı ihbarını alan sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

Karın bölgesinden bıçakla yaralandığı belirlenen ve durumu ağır olan genç kıza ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, kızı ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Ameliyata alınan kişinin E.Y. (16) olduğunu belirleyen polis ekipleri, genç kızın en son erkek arkadaşı E.Ş.(17) ile görüldüğü bilgisine ulaştı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, E.Ş'yi Sağlık Mahallesi'nde kaçmaya çalışırken bir tarlada yakaladı.

Gözaltına alınan ve Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şüphelinin ilk ifadesinde, tartıştığı kız arkadaşı E.Y.'yi bir anlık sinirle bıçakladığını söylediği öğrenildi.