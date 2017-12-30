Bolu'da cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

BOLU (AA) - Bolu'da önceki gün kullanılmayan bir otelde cesedi bulunan kadının kimliği belirlenirken, onu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, perşembe günü Kılıçarslan Mahallesi'nde D-100 Karayolu'nun kenarında yer alan, kullanılmayan bir otelde donmuş halde cesedi bulunan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte kimsesiz ve kayıp ihbarı yapılmış kişileri araştırdı.

Araştırma sonucu, cesedin 2 çocuk sahibi 38 yaşındaki Dilek Diner'e ait olduğu belirlendi.

Cesedin bulunduğu otelin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Diner'in en son yanında bir erkekle görüldüğünü tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli, Mudurnu ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Emniyette suçunu itiraf eden T.K'nın (32), Diner'i bir anlık sinirle boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



