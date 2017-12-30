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Bolu'da DEAŞ operasyonu

- Operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 kişi tutuklandı

Bolu'da DEAŞ operasyonu

BOLU (AA) - Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik çalışmalar kapsamında, Tabaklar Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, burada Irak uyruklu Nawaf Mohammed R. ve Muayad Mohammed R'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
BoluDAEŞTerör Operasyonu
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