Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi çin ABD kuzey kore
Enflasyon hedefini açıkladı
Enflasyon hedefini açıkladı
Kış tedbirleri
Kış tedbirleri
Bilişimde yeni hedefler
İletişimde yeni hedefler
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor

Bolu'da gazeteciler kaza yaptı

- Dere yatağına düşen otomobilde bulunan A Haber muhabiri Hakan Süer ve kameraman Emre Tuncay, kazadan yara almadan kurtuldu

Bolu'da gazeteciler kaza yaptı

BOLU (AA) - Bolu'da otomobilleri buzlanma nedeniyle kayarak dere yatağına düşen A Haber ekibi, kazadan yara almadan kurtuldu.

A Haber ekibi, Abant Tabiat Parkı'nda etkili olan kar yağışını haber yaptıktan sonra Bolu'ya doğru yola çıktı. Muhabir Hakan Süer'in kullandığı 41 B 6875 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Dere yatağına düşen otomobilde hasar oluştu. Süer ile kameraman Emre Tuncay otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

Otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AbantKaza
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5