Bolu'da güneş enerjisinden elektrik üretiminde geri sayım

BOLU (AA) - Bolu'da, yılda 1 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilmesi planlanan Güneş Enerji Santrali (GES), 10 gün içerisinde devreye alınacak.

Kış, spor ve termal turizm merkezlerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle bilinen Bolu'da, belediye tarafından yapılan ve yılda 1 milyon 300 bin kilovat saat elektrik üretilmesi planlanan GES'in kurulumu tamamlandı.

Sarıcalar İçme Suyu Arıtma Tesisi arazisinde inşa edilen ve 19 bin 500 metrekarelik alan üzerine yerleştirilen 4 bin panelden oluşan GES'i ziyaret eden Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, incelemelerde bulundu.

- "Güneş enerjisinden istifade etmek isteyenlere öncülük yapmayı amaçlıyoruz"

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin enerji açısından dezavantajlı bir ülke olduğunu söyleyerek, "Ülkemizde enerjinin hemen hemen her çeşidinin yüzde 95’ini dışarıdan satın alıyoruz. Kalkınmakta olan bir ülke olmamız dolayısıyla kömür dahil enerjinin yüzde 95’i dışarıya bağımlıysa bu çok büyük bir problem." değerlendirmesinde bulundu.

Enerjide dışa bağımlılığın önüne geçmek adına yurdun birçok yerinde HES'ler, barajlar, rüzgar ve güneş enerjisi sistemleri kurulduğunu anlatan Yılmaz, doğaya uyumlu enerji üretim tesisleri konusunda önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Yılmaz, GES'i bitirdiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Buradaki GES'ten elde edilecek elektrik, bin konutun elektriğini elde edebilecek güçte. Şu an kurulum işlemi bitti, inşallah 10 gün içerisinde elektrik üretip devreye sokacağız. Bolu’da elektrik enerjisi üretmek için güneş enerjisinden istifade etmek isteyenlere öncülük yapmayı amaçlıyoruz. Allah’ın verdiği güneşten enerji elde edeceğiz. Çevreye zarar vermemiş olacağız ve de ülkemizi, yüzde 95 civarındaki satın aldığımız enerjiden kurtarmak için seferberlik başlatmış olacağız."

Devletin bu tarz projelere önemli destekler verdiğine işaret eden Yılmaz, çalışmayı, verimlilik sonuçlarına göre binalarda da denemeye başlayacaklarını sözlerine ekledi.