Bolu'da hırsızlık iddiası

BOLU (AA) - Bolu'da hırsızlık yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alına bilgiye göre, cezaevi firarisi ve 3 farklı hırsızlık iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan H.Ö'nün (24) Bolu'ya geldiğini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Düzce'den kiraladığı otomobil ile Bolu'ya geldiğini ve burada tanıştığı 3 kişi ile aynı evde kaldığını belirledikleri H.Ö'yü takibe alan ekipler, H.Ö. ile Ö.B, E.B. ve S.G'yi suçüstü yakaladı.

Yaklaşık bir ay önce Bolu’da 3-4 kişi ile arkadaş olan ve onların evinde yaşamaya başlayan H.Ö'nün, burada 5 ikamet, 4 iş yeri, 3 otomobil hırsızlığı ile bir de dolandırıcılık olayına karıştığını, hırsızlık, gasp ve dolandırıcılık gibi olaylardan 27 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 televizyon, yaklaşık 20 bin lira değerinde çalıntı sigara, kadın çantaları, saatler, bilgisayarlar ve cep telefonları ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen 4 zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.