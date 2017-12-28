Bolu'da kadın cesedi bulundu BOLU (AA) - Bolu'da kullanılmayan bir otelde kadın cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi'nde kullanılmayan bir otelin birinci katında kadın cesedi gören vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine polis ve...

28 Aralık 2017 Perşembe 17:33