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Bolu'da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BOLU (AA) - Bolu'da kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesinde Bolu istikametine giden Vedat İnal idaresindeki 06 AEP 595 plakalı kamyonet, Yaylaçayı mevkisinde karşı...

Bolu'da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BOLU (AA) - Bolu'da kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesinde Bolu istikametine giden Vedat İnal idaresindeki 06 AEP 595 plakalı kamyonet, Yaylaçayı mevkisinde karşı yönden gelen Muhittin Nart yönetimindeki 14 DS 800 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede kamyonet sürücüsü İnal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kamyon sürücüsü Nart, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kamyonette sıkışan İnal'ın cenazesi, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılarak, aynı hastanenin morguna götürüldü.

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BoluBolu BelediyesİtfaiyeKıbrısçıkYaylaçayı
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