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Bolu'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Selahattin Karahasanoğlu yönetimindeki kalorifer peteği yüklü 37 DH 591 plakalı kamyon,...

Bolu'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Selahattin Karahasanoğlu yönetimindeki kalorifer peteği yüklü 37 DH 591 plakalı kamyon, Köroğlu park alanı yakınlarında aynı yönde seyreden Yakup U. idaresindeki ahşap palet yüklü 31 K 7901 plakalı tırla çarpıştı.

Sürücü Karahasanoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Özay A. çarpmanın etkisiyle sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Yakup U, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

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