Bolu'da kar yağışı

BOLU (AA) - Doğal güzellikleri ile ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller ile Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da kar yağışı başladı.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan karla Abant ve Gölcük tabiat parkları, Yedigöller Milli Parkı beyaza büründü.

Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik tatil için gelenler, tatillerinin keyfini göl çevresinde yürüyüş yaparak ve iskelede doğanın büyüleyen manzarasıyla hatıra fotoğrafı çektirerek çıkardı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da ise kar kalınlığının yarım metreyi bulması, işletmecilerin yüzünü güldürdü. Bu arada, kayak pistlerindeki kar kalınlığının ise yapay karla bir metreye ulaştığı öğrenildi.