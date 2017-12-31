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Bolu'da karbonmonoksit gazı zehirlenmesi

- Aynı aileden 4'ü çocuk 8 kişinin gazdan etkilendiği olayda, dede ile 7 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

Bolu'da karbonmonoksit gazı zehirlenmesi

BOLU (AA) - Bolu'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen dede ile torunu öldü, 3'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'ndeki iki katlı bir evde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenenler olduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, gazdan etkilenen Nihat Terzi (62), babaanne Sevim (54), Aynur (36), Sedat (38), Sertuğ (7), Eymen (2), Melisa (1) ve Ege Terzi'ye (8) olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra hayati tehlikeleri bulunan Nihat Terzi ile torunu Sertuğ, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne, diğer altı kişi İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dede ile 7 yaşındaki torunu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren 6 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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BoluKaradere CaddesiYukarı Soku Mahallesi
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