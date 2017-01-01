Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Bolu'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü

BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Karabük yönüne giden Barış Keklikçi'nin (22) kullandığı 06 FR 1451 plakalı otomobil, Ali...

Bolu'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü

BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Karabük yönüne giden Barış Keklikçi'nin (22) kullandığı 06 FR 1451 plakalı otomobil, Ali Bayrak idaresindeki 61 K 21690 plakalı tıra Dikmen köyü mevkisinde arkadan çarptı.

Kazada, sürücüyle yanındaki Ferhat Kamil Uyar (20), otomobilde sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keklikçi ve Uyar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Keklikçi ve Uyar'ın cesedi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BoluGeredeKarabükTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.