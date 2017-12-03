Bolu'da otomobil tıra çarptı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine giden Gökhan Yücel idaresindeki 06 AAZ 827 plakalı otomobil, Yeniçağa rampası mevkisinde, önünde ilerleyen Cengiz Güler'in kullandığı 41 UT 755 plakalı tıra çarptı.
Tırın altına giren otomobilin sürücüsü ile araçtaki Mehtap Yücel, İlkay, Nilda ve Rabia Acaer yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.