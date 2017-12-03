Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Çorum AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ piyasalar Eto
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz

Bolu'da otomobil tıra çarptı

- Anadolu Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bolu'da otomobil tıra çarptı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine giden Gökhan Yücel idaresindeki 06 AAZ 827 plakalı otomobil, Yeniçağa rampası mevkisinde, önünde ilerleyen Cengiz Güler'in kullandığı 41 UT 755 plakalı tıra çarptı.

Tırın altına giren otomobilin sürücüsü ile araçtaki Mehtap Yücel, İlkay, Nilda ve Rabia Acaer yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anadolu OtoyoluBoluOtomobilTIRTrafik KazasıYeniçağa Rampası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5