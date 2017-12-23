BOLU (AA) - Bolu'da, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu (ŞEB), gerçekleştirildi.

Forum öncesinde AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nda, İl Başkanı Nurettin Doğanay, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının katıldığı ön toplantı yapıldı.

Ön toplantının ardından Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) gerçekleştirilen foruma, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, BTSO Başkanı Türker Ateş, meslek kuruluşları ve oda temsilcileriyle kentteki fabrikaların ve firmaların yetkilileri katıldı.

Boğa, burada yaptığı konuşmada, Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye'nin tüm şehirlerinde gerçekleştirilen bu forum sayesinde illerin beklentilerinin tespit edilmesini ve bu beklentilerle ilgili çalışmaların başlatılmasını hedefediklerini belirtti.

Türkiye'nin 2019 yılında yerel yönetimlerle milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapacağını anımsatan Boğa, "Bu süreçte 2019'a giderken AK Parti Ekonomik İşler Başkanlığı olarak biz şunu düşündük. Her şehrin ayrı dinamiği, özelliği ve güzelliği var. Dolayısıyla şehirlerimizin geçmiş 10-15 yıl içinde neden memnun olduklarını, 'Şu anda devam eden projelerden hangilerinin bitmesiyle şehir rahatlayacak?' ve bir de vizyon sorusu olarak 'Önümüzdeki dönemde Bolu'da neyi arzu edersiniz?' sorularını hazırladık. Bunları sizlere yöneteceğiz." dedi.

Hazırladıkları soruların geçmişteki durumu tespit ve devam eden projelerin hızlandırılması, önümüzdeki dönemde Bolu'nun ne istediğinin ortaya çıkması açısından önemli olduğunu vurgulayan Boğa, "Hem kendisi için hem de Türkiye ekonomisindeki yerini Bolu nasıl almak istiyor? Burada bulunan katılımcılar arasında öncelikler farklı olabilecek ama bu hiç kavgaya, gürültüye ya da endişeye neden olmasın. Ortak akılla sizlere yönlendirdiğimiz soruların cevaplarını puanlayarak değerlendireceğiz ve Bolu'nun ortak aklının projesi olarak Ankara'ya götüreceğiz." şeklinde konuştu.

Boğa, toplantının Bolu'nun geleceği açısından çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların sonunda, davetliler, kendilerine dağıtılan formlardaki soruları yanıtladı.



