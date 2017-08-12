Bolu'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

BOLU (AA) - Bolu'da 3 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Paşaköy Mahallesi Kuruçeşme Sokak'ta boş bir arazide birlikte alkol alan Burak İ, Şenol Y. ve K.T. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.T. yanında bulunan tabanca ile Burak İ'ye ateş etti. Açılan ateş sonucu, vücuduna kurşun isabet eden Burak İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Kalçasından yaralanan Şenol Y. ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan K.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



