Bolu'da TEM Otoyolu'ndaki çalışmalar trafik yoğunluğuna neden oldu

DÜZCE (AA) - TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönü Kaynaşlı-Abant kavşakları arası üst yapı çalışmaları nedeniyle trafiğin yönlendirildiği D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Bölgede yapılması planlanan yol çalışmaları kapsamında dün trafiğe kapatılan yolu tercih eden sürücülerin D-100 Bolu Dağı istikametine yönlendirilmesi, Kaynaşlı Işıklı Kavşağı'ndan Karanlıkdere mevkisine kadar uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Güzergahta ring halinde bulunan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip konusunda uyarıyor.

Taşıt trafiğine kapatılan yolda 22 Haziran'a kadar üst yapı, derz, asfalt, çizgileme ve bariyer yenilemesi yapılacak. Çalışmanın arife gününe kadar bitirilmesi hedefleniyor.



