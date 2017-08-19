Bolu'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BOLU (AA) - Bolu'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akyazı'dan Mudurnu istikametine seyreden Mehmet Uçar idaresindeki 34 AF 9640 plakalı otomobil, Çevreli köyü yol ayrımı yakınlarında karşı yönden gelen Mustafa Aydoğdu yönetimindeki 34 PY 4613 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada, tırın alt kısmına sıkışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralanan tır sürücüsü Aydoğdu ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uçar'ın cesedi, Bolu Belediyesi İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.