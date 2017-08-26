Bolu'da trafik kazaları: 8 yaralı

BOLU (AA) - Anadolu otoyolu ve D-100 karayolunda meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Sercan Coşan idaresindeki 34 FK 2999 otomobil, Cankurtaran mevkinde önünde seyreden Muhsin Birlik idaresindeki 06 DC 2371 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Sercan Coşan'ın kullandığı araçta bulunan Lale, Ece, Eda, Güllü ve Murat İşler (31) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan D-100 karayolunun Anadolu Otoyolu Yeniçağa kavşağında İbrahim Aşık idaresindeki 61 PC 771 plakalı otomobil ile Mehmet Yılmaz yönetimindeki 44 BZ 771 otomobil çarpıştı.
Kazada İbrahim Aşık'ın kullandığı araçta bulunan Ömer, Nur Hilal ve Serdar Aşık yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil yardım ekipleri tarafından ambulanslarla Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.