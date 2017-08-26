Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Lumbardhi Sineması Ordu Alım
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Ek yerleştirme tercihleri başladı
Ek yerleştirme tercihleri başladı
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek

Bolu'da trafik kazaları: 8 yaralı

- Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunda meydana gelen 2 kazada 8 kişi yaralandı

Bolu'da trafik kazaları: 8 yaralı

BOLU (AA) - Anadolu otoyolu ve D-100 karayolunda meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Sercan Coşan idaresindeki 34 FK 2999 otomobil, Cankurtaran mevkinde önünde seyreden Muhsin Birlik idaresindeki 06 DC 2371 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Sercan Coşan'ın kullandığı araçta bulunan Lale, Ece, Eda, Güllü ve Murat İşler (31) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan D-100 karayolunun Anadolu Otoyolu Yeniçağa kavşağında İbrahim Aşık idaresindeki 61 PC 771 plakalı otomobil ile Mehmet Yılmaz yönetimindeki 44 BZ 771 otomobil çarpıştı.

Kazada İbrahim Aşık'ın kullandığı araçta bulunan Ömer, Nur Hilal ve Serdar Aşık yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil yardım ekipleri tarafından ambulanslarla Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anadolu OtoyoluAnkaraD-100 KarayoluGerede
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5